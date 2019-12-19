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Nedim Gürsel MSKM'de okurlarıyla buluşacak

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kültür sanat etkinlikleri yılın son ayında da yine edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturmaya devam ediyor.

19.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:07 Nedim Gürsel MSKM'de okurlarıyla buluşacak
Belediyesi tarafından hazırlanan kültür sanat etkinlikleri yılın son ayında da yine edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 21 Cumartesi günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Edebiyatta 50 yılı deviren, kitapları 25 ülkede yayımlanmış Türk edebiyatının duayenlerinden Nedim Gürsel ile hayatına, kitaplarına ve edebiyata dair bir söyleşi programı gerçekleştirilecek.

Nedim Gürsel'e Doğan Kitap'tan kitapları yayımlanmış, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Gülşah Elikbank eşlik edecek.

Nedim Gürsel'in "Mehdi'yi Beklerken" isimli son kitabının da konuşulacağı söyleşi programına tüm basınımız davetlidir. - İSTANBUL

Edebiyat, Ataşehir, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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