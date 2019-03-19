Nedim Uysal'a Meslek Hizmet Ödülü

Çiğli Rotary Kulübü'nden Nedim Uysal'a ödül

Sanayi alanında İzmir'e büyük katkılar sağlayan Nedim Uysal, aldığı ödül dolayısıyla gururlandığını söyledi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin 500 çalışanı, ülke geneline yayılan yatırımları, ihracattaki büyümesi, eğitim ve sanata olan katkıları, başarılı iş hayatı ile genç kuşaklara örnek bir isim olarak bu ödüle layık görülen Nedim Uysal, sanayi ve ekonomiye yaptığı katkılardan dolayı ödüllendirilmenin büyük bir onur olduğunu söyledi. Çiğli Rotary Kulübü'nün düzenlediği törende ödülünü Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu'ndan alan Nedim Uysal, "Küçük bir atölyede başlayan iş hayatım bugün büyük bir holdinge dönüşerek dünyaya ulaşıyor. Norm Holding olarak elde ettiğimiz tüm başarıları firmamız çatısı altında emek harcayan herkese borçluyuz. Geçmişten bugüne ulaştığımız noktaya gelmede dürüstlük ve çalışkanlık en önemli ilkemizdi. Karşılığını da en iyi şekilde aldık. Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Çiğli Rotary Kulübü'nden aldığım meslek hizmet ödülü de geride bıraktığımız yolun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Çiğli Rotary Kulübü Başkanı Perihan Yolcu bu yıl üç alanda vermeyi planladıkları meslek hizmet ödülünün ikincisini sıfırdan kurduğu şirketini bugünlere getirmiş, iş, eğitim, sanat gibi pek çok alanda öncü olmuş Norm Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nedim Uysal'a vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler