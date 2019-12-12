Nef'ten 14-15 Aralık'ta yüzde 40 indirim fırsatı

Nef, 5 projesinde 14-15 Aralık
'ta yüzde 40 indirim kampanyası sunacak.
Nef'in açıklamasına göre, şirket, "Nefis Cumartesi - Nefis Pazar" ismini verdiği ve 2 gün sürecek özel bir kampanyayı devreye aldı.
Kampanya, Nef Çekmeköy
, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Kandilli projelerinde sınırlı sayıda dairede geçerli olacak. Bu kapsamda Nef Çekmeköy'de 945 bin liralık 2+1 dairenin peşin alımlarında hafta sonuna özel fiyatı 567 bin lira olacak.
Kampanya çerçevesinde bir haftada 4 binin üzerinde talep toplandı. Talebi karşılamak için tüm Nef satış ofisleri kampanya süresince gece 22.00'ye kadar hizmet verecek.