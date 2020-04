Nef Vakfı'ndan Kovid-19 mücadelesine sağlık ekipmanı desteği

Kaynak: AA

Nef Vakfı, 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretmeyi hedeflerken, ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı.Nef Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık personellerini korumak, hastanelere destek olmak ve hastalara yardımcı olmak için harekete geçti. Türkiye 'de ilk vakanın tespit edildiği hafta, çalışmalarına başlayan Nef Vakfı; alanında uzman hocalardan, endüstriyel tasarımcılardan, malzeme ve mekatronik mühendislerden oluşan Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti'ni kurdu ve tüm Türkiye'deki hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için üretime başladı.Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti'ndeki hocalardan ve hastanelerden gelen yönlendirmelerle öncelikli olarak ihtiyaç duyulan malzemeler belirlenirken, endüstriyel tasarımcılarla prototipler tasarlandı. Solunum filtresi gibi hassas malzemeler için mikrobiyoloji laboratuvarlarında testler yapıldı.Nef Vakfı, hastanelerden gelen kullanım testlerinden sonra ihtiyaç duyulan malzemeler için seri üretimlere başladı. Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyet'inde yer alan gönüllü profesyoneller sayesinde salgının daha en başında ihtiyaç duyulan malzemeleri belirleyen ve aynı hafta içerisinde tasarımdan üretime geçmeyi başaran vakıf, bu süreçte diğer kurum ve girişimlerin de üretimlerine destek oluyor.260 binden fazla malzeme hastanelere teslim edildiToplamda 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretecek olan vakıf, 1 hafta içinde ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi tüm Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı.Solunum cihazı ara parçaları ve antibakteriyel hava filtresi gibi hayati parçaların da testlerini tamamlamayı hedefleyen vakıf, 6 farklı malzemenin üretim sürecine ve malzemeleri hastanelerimize teslim etmeye devam edecek."Biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Kovid-19 ile mücadelede en ön safta cansiperane bir şekilde savaşan sağlık personellerini salgından korumak için harekete geçtiklerini belirtti.Ürettikleri malzemeleri sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladıklarını bildiren Timur, "Ulaştırmaya da devam edeceğiz. Nef Vakfı Pandemi Danışma Heyeti'miz ile, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar için tasarımlar geliştirip, bu mücadelede en ön safta görev alan sağlık personelimize gücümüz yettiğince destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.Açıklamada verilen bilgilere göre, gayrimenkul şirketi olan Nef, her sene dağıtılabilir karının yarıdan fazlasını Nef Vakfı'na bağışlıyor. Nef Vakfı da, insanların dertleriyle dertlenmenin, hayatlarına değer katabilmenin önemini bilerek 2012 yılından beri sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.