En büyük korkuların gün yüzüne çıkacağı, "Nefes Almakta Zorlanacaksınız" sloganıyla dikkat çeken filmde çıta, serinin her filminde olduğu gibi yukarıya taşınırken, afişte ve fragmanda yer alan sürpriz bir açıklama ise sinemaseverler için şok etkisi yarattı. Siccin serisi, otuz altı orijinal korku sahnesinin gerçek bir hikayeyle birleştiği altıncı filmiyle birlikte son bulacak.

Alper Mestçi, geçen sene vizyona giren Siccin 5'in 633.391 biletli seyirci tarafından izlenmesiyle kariyer rekorunu kırmıştı. Mestçi'nin hedefinde serinin son filmi olan Siccin 6'yla kendi rekorunu kırmak bulunuyor.Yazın tüm zamanların en çok izlenen yerli film rekoruna da sahip Siccin serisi, altıncı filmiyle kendi mevsiminde, kendi ayında, 9 Ağustos Cuma günü vizyonda olacak.

Siccin 6'nın yapımcılığını Muhteşem Tözüm üstlenirken, dağıtımını ise TME Films gerçekleştirecek. Filmin oyuncu kadrosunda; Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş, Gönül Ürer, Deniz Kiziroğlu, Cemre Kiziroğlu,Ergin Kılıkçıer ve Kurtuluş Şakirağaoğlu gibi isimler yer alıyor.

SİCCİN 6 ÖZET:

Babasından kalan miras yüzünden üvey annesi ile sorunlar yaşayan Yaşar, aynı evde yaşadığı baldızı Canan'ın gizliden gizliye kendisine aşık olduğunu öğrenir. Yaşar,daha bu olayın şokunu üzerinden atamadan, evinde korkunç ve tuhaf olaylar yaşanmaya başlar. Bu süreçte akli dengesi bozuk olan kızı Efsun'un karanlık geçmişiyle yüzleşmesi, aile için çok acılı günlerin habercisi olacaktır. O sırada Orhan da kendisine bahşedilmiş yeteneğin bir hediye mi yoksa lanet mi olduğunu sorgulamaktadır. Orhan'ın çok değer verdiği alim hocası ona, Efsun'la mezarlıkta karşılaşmalarının bir tesadüf değil, "tevafuk" olduğunu anlatır.