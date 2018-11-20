Nefes borusu darlığı yüzünden yaşam savaşı veren beş aylık Eslem bebek yardım eli bekliyor

20 Kasım 2018 Salı 12:58



20 Kasım 2018 Salı 12:58

Nefes borusu darlığı yüzünden yaşam savaşı veren beş aylık Eslem bebek yardım eli bekliyorMANİSA - Manisa'da anne Semra Yaray'ın 8 aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sebebiyle erken dünyaya gelen 5 aylık kızı Eslem Yaray, Trokeal Stenoz (nefes borusu darlığı) hastalığı yüzünden yaşam savaşı veriyor. Manisa'nın Yunusemre İlçesi 50. Yıl Mahallesi'nde oturan Niyazi (29)-Semra Yaray çifti 5 aylık minik kızları Eslem Su için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Anne Semra Yaray, hamileliğin 8. ayında geçirdiği kalp krizi sebebiyle kaldırıldı. Anne Semra Yaray'ın hastalığı sebebiyle kızı Eslem, sezeryanla erken dünyaya geldi. Prematüre doğan Eslem bebek, Trokeal Stenoz (nefes borusu darlığı) hastalığı yüzünden yaşam savaşı veriyor.Yaşadıkları süreci aktaran anne Semra Yaray, "Çocuğum 5 aylıkken bir kalp rahatsızlığı geçirdim ve hastaneye yattım. Anjiyo olacaktım. Fakat hamile olduğum ve çocuğuma risk teşkil ettiği için anjiyo olamadım. Daha sonra yine çocuğum 8 aylıkken yine kalp krizi geçirdim. Yattığım Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde çok fenalaştığım için çocuğumu sezeryanla almak zorunda kaldılar. Ben Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatarken kızımı prematüre doğduğu ve küvez gerektiği için İzmir Menemen'deki Sada Hastanesi'ne yatırıldı. Ben anjiyo olduktan birkaç gün sonra çocuğumu görmek amacıyla hastaneye gitmek istedim. Hastanedeki doktor bizi arayıp, 'Çocuğunuz ölmek üzereydi. Biz iğneler sayesinde hayata geri döndürdük' dedi. Bize nefes alıp-vermesi konusunda sıkıntı yaşadığını ve başka hastaneye sevkinin gerekli olduğunu söylediler. Daha sonra Ege Üniversitesi'ne sevki oldu ve Troteal Stenaz (nefes borusu darlığı) rahatsızlığı tanısı kondu. Tanının konmasının ardından ameliyat geçirerek boğazından kesit açıldı ve nefes alıp-vermesi sağlandı" diye konuştu.Anne Semra Yaray, çocuğunun nefes borusunun nefes alıp veremeyecek kadar dar olduğunu ve genişletilebilmesi için yurt dışından doku parçasının gelmesi gerektiğini ifade etti. Evlerinin ihtiyaçlarını yardımsever komşularının karşıladığını dile getiren anne Yaray, "Çocuğumun rahat bir şekilde nefes alıp vermesini sağlanması için yurt dışından bir dokunun gelmesi gerekiyor. Ancak bu doku Dolar ile geldiği için bizim karşılamamız mümkün değil. Şuanda nefes almada sıkıntı yaşıyor. Kimi zaman morarıyor. Bizde bu duruma üzülüyoruz. Beslenme konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Kızımın sobalı bir ortamda bulunması yasak. Soba dumanından uzak kalması gerekiyor. Ancak sobayla ısındığımız için bu mümkün değil. Çocuğumun yatağının beşik değil, özel bir yatak olması gerekiyor. Ancak imkanlarımız olmadığı için bunu karşılayamadık. Eşim de çalışmıyor. Geçen gün çalıştığı yerde o da kalp krizi geçirdi. Evimizin mutfağı olmadığı için çocuğuma hijyenik bir ortamda mama hazırlayamıyorum. Mutfak dediğim odada sadece bir lavabo var. Başka bir şey yok" dedi.Evlerinin kira olduğunu ve kayınvalidesine kira ödemek zorunda kaldıklarını belirten anne Yaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istediğini ve yardım beklediğini ifade etti.