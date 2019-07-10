10.07.2019 11:31
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Nefes borusuna süt kaçan 2 aylık bebek öldü

Nefes borusuna süt kaçan 2 aylık bebek öldü

Gaziantep'te annesinin emzirdiği 2 aylık bebeğin nefes borusuna süt kaçtı.

Gaziantep'te annesinin emzirdiği 2 aylık bebeğin nefes borusuna süt kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu anne Esiye Hannura Deri, 2 aylık bebeği Ahmet'i emzirirken bebeğin nefes borusuna süt kaçtı. Aniden fenalaşan ve moraran bebeğin, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlendi. Cenaze aracı ile alınan bebeğin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından baba Alee Deri'ye teslim edilecek bebeğin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Esentepe Mahallesi, Gaziantep, Anne, 3. Sayfa

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