Nefes Eğitimi denince ilk akla gelen isim: Nevşah Fidan

Kendi iç sesimizle kaldığımız bu deneyimdeo kadar kişi meditasyonda uzun süre kalması ve bu deneyimin hissettirdikleri hepimizi bambaşka duygulara götürdü. Sevgili Gülay veBetül Demir'le birlikte ( o gece tanıştık) aramızda konuştuğumuzda meditasyon esnasında kendimizi farklı bir duygu boyutunda bulduğumuz netti.

Bu özel gece sonrası sevgili Nevşah'ı daha yakından tanımak hem de yeni kitabını sormak istedim. Amacım yeni yıl öncesi sizlerle bu özel geceyi paylaşmaktı. Kısmet bugüneymiş.

Gelin merak ettiklerimi beraber okuyalım.

Sevgili Nevşah; Türkiye 'de "nefes eğitimi" denince akla ilk gelen kişi sizsiniz. Çok kişinin hayatında fark yarattığınızı en yakın arkadaşlarımdan biliyorum. Nefes ile yaşamımız nasıl değişiyor? Kısaca anlatabilir misiniz?

Beni birçok kişi nefes koçluğun mesleğinin Türkiye'de oluşmasını sağlayan kişi olarak ve nefes koçluğunun duayeni olarak tanıyor ancak ben kendime nefes eğitmeni, nefes koçu/ uzmanı diyemem. Çünkü eğitimlerimde,18 senedir dünyanın birçok şehrinde düzenlenen, halen büyük akademiler ve okullarda düzenlenmeye devam eden imzalı programım "MUCİZE KURSU" bir nefes eğitimi olmaktan çok öte bir eğitim. Uzmanlık alanım ise davranış değişimi. Nefesteki değişim disfonksiyonel alışkanlıklarımızdan sadece biri, MUCİZE KURSU' nda insanların yaşamına zarar veren, ilerlemelerini engelleyen, sağlıklarını bozan, maddi, manevi problemlerin nedeni olan tüm disfonksiyonel/ işe yaramayan alışkanlıkları ile çalışıyoruz. Nefes Koçluğunu kurslarımda sadece bir araç olarak kullanıyorum. Amaç nefes çalışmaları değil. Amaç bilinç değişimi. İnsan bilincini değiştirmek, alt bilinçten mümkün olan en üst bilince getirmek için ise farkındalık çok önemli, nefesi bu nedenle kullanıyorum. Yoksa sadece nefesinizle çalışmanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Birçok insan "MUCİZE KURSU" nun metnini duyup, nefes semineri zannedip başka semi-nerlerden veya sadece nefesleriyle çalışıp aynı etkiyi alabileceklerini zannedip sonra büyük hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü "MUCİZE KURSU" bir nefes semineri değil, ben de sadece bir nefes eğitmeni değilim, aslen davranış bilimciyim. Amerika'da bulunan bir "DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ"nin Avrupa ve İngiltere'den sorumlu Başkan Yardımcısıyım ve daha çok "Düşünce ve nefes alışkanlıklarımızı değiştirerek yaşama yaklaşımımızın değişmesi" ile ilgileniyorum. Uzmanlık alanım bu.

Kalp nefesi, efor nefesi, karın nefesi gibi farklı nefeslere ait yorumlarınızı okudum. Türkiye'nin nefesi sizce nasıl? Türkiye'nin nefes haritasını çıkarmayı hiç düşündünüz mü?

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de disfonksiyonel nefes alışkanlıklarının tamamı mev-cut. Dünyanın en hızlı büyüyen okullarından biri olan NEVSAH INSTITUTE olarak bugüne kadar sadece Türkiye'de 100.000in üzerinde kişi ile çalıştık, görüyoruz ki tüm alışkanlıklar ülkemizde de mevcut. Ama özellikle düşünce alışkanlığı olarak en yaygın alışkanlık ne derseniz ise ''kurban psikolojisi'' derim. Ülkemizde insanlar yaşadıkları tüm sorunların, tüm problemlerin sorumlusunun kendileri olduğunu henüz görebilecek bir seviyede değiller. Zaten o sebeple, Londra 'da yaşamama ve programımım inanılmaz yoğun olmasına rağmen halen Türkiye'ye düzenli olarak gelmeye ve eğitim vermeye devam ediyorum. Uyanışa en çok ülkemiz insanının ihtiyacı var. İnsanlar yaşadıkları olaylardan dolayı kendilerini sorumlu tutamadıkları müddetçe maddi manevi sıkıntı yaşamaya devam edecekler, nitekim kurban psikolojisinin ekonomimize bile nasıl yansıdığını hep birlikte izliyoruz.

Sizin ilham ve yaşam kaynaklarınız neler? Hayatınızı nefesten önce ve nefesten sonra diye ayırsak bize nelerin değiştiğini anlatabilir misiniz?

İlham kaynağım hayat amacım. Bu dünyadaki görevini ve rolünü çok ama çok iyi anlamış ve kavramış insanlardan biriyim. Gelecek nesillere, önümüzdeki 500 yıllık döneme hizmet edecek, hakiki öğretilerin öğretildiği, hakiki bir master okulu bırakma hedefim ile büyük bir şükran ve ilham ile ilerliyorum.

HEDEFİNİZ NE KADAR BÜYÜKSE İLHAMINIZ O KADAR BÜYÜKTÜR.

Benim gibi, gelecek nesillere bir okul bırakma hayaliniz varsa, o size her sabah büyük bir ilham ile uyandıracak, gün boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi ve fazlasını verecek, büyük insanlar, büyük hocalar, hakiki öğretiler, büyük fırsatlar ile karşılaştıracaktır. Yaşam kaynağım ise şükran duygusu. Sabah ve akşam her meditasyonumda yaşamımda sahip olduğum her şeye, karşılaştığım herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir şükran ve memnuniyet içerisinde yaşıyorum, bence bu yaşam kaynağım.

Yeni kitabınız "Sessizlik Devrimi" "yaratım" sanatının sessizlikle nasıl aktive edileceğini, sağlıklı ve dengeli bir yaşamı eforsuzca inşa etmenin nasıl mümkün olduğunu anlatıyor. Sizce gerçek sessizlik sadece meditasyonla mı mümkündür?

Kesinlikle. NEVSAH INSTITUTE olarak senelerdir önceliğimiz hep nefes koçluğunu tanıtmak, yaymak, bir meslek haline gelene kadar milyonlara ulaşmasını sağlamak olduğunu için daha çok bu alana yoğunlaşmıştım. Belki de Türkiye'de birçok kişinin beni nefes çalışmaları ile özdeşleştirmiş olmasının sebebi bu. Oysa okulumuz sadece nefes alanında faaliyet göstermiyor, insanın varlığında masterın uyanması İve maddi manevi yaşamını mümkün olan en yüksek ihtimalde yaşayabilmesi için onlarca farklı eğitim, yüzlerce farklı metod, şahsen dünya çapında hakiki üstadlar ile çalışıyorum ve 20 yılı aşkın süredir meditasyon yapıyorum. Meditasyona nefesten bile önce başlamış biri olarak şu an sadece nefes çalışmaları veya bilinç çalışmalarının değil asıl 20 yıldır düzenli meditasyon yapıyor olmanın beni bulunduğum seviyeye getirdiğini açıkça görebiliyorum. Çünkü birçoğunuzun da bildiği üzere, Türkiye'de de yurt dışında da binlerce nefes eğitmeni, nefes koçu var. Onlarca okul var. Ancak hiçbiri maddi manevi okulumuzun seviyesinde değil. Bugün dünyanın (kazanç ve ulaştığımız kişi sayısı olarak) en büyük okuluyuz, şahsen kendi yaşamımda, yaşamın her seviyesinde, maddi, manevi, sosyal, ilişkiler, fitness, sağlık, aile, gelişimi her alanda kolayca ilerliyorum, birçok nefes eğitmeni ise halen maddi problemleri kilo problemleri, sağlık, ilişki problemleri ile boğuşuyor.

SADECE NEFES ÇALIŞMAK EĞER BİLİNCİNİZDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIYSA HİÇBİR İŞE YARAMAZ.

Nefesin varlığında muhteşem bir bilgelik olduğu için nefes çalışmaları eğer bilincinizde polarize olmuş (tek kutuplu - bipolar da diyebilirsiniz) varsa sizi diğer kutuba götürerek bir süre dengeler ama bilincinizde bir değişim olmadıysa, örneğin insanlığınızla barışmadıysanız, pozitif olma, iyi insan olma gibi saçma fanteziler peşinde koşuyorsanız varlığınızdaki polarite yaşamınızda problemler yaratmaya devam edecektir. SESSİZLİK DEVRİMİ bu sebeple çok önemli bir proje. İnsana hakiki olma yolunda destek olacak, yaşamının dengeye gelmesini sağlayacaktır. Hakiki bir değişim is-teyenler için ise NEVSAH INSTITUTE müfredatının tamamını tavsiye ediyoruz. Çünkü anlattıklarım aslında okulumuzun müfredatı içerisindeki tüm çalışmalar tamamlandığında mümkün.Evet istediklerinizin tek tek olması düzenli meditasyon ve bilincinizle çalışmaya devam ettiğinizde mümkün. NEVSAH INTITUTE müfredatında olan tüm sistemleri şahsen uygulayan bir kişi olarak bugüne kadar tüm hedeflerimi gerçekleştirdim ve hala gerçekleştirmeye devam ediyorum ve bunun nasıl yapılacağını öğretiyorum.

Çok satan kitaplarınız, eğitimleriniz, ilham veren konuşmalarınız derken her yerdesiniz. Kök salmak ve sürekli yaşamak istediğiniz yer var mı?

Her yerde olduğumu düşünmüyorum. Evet çok seyahat ediyorum çünkü dünyanın her yerinde eğitimlerim var ama çocukluğumdan beri Türkiye sınırları içerisinde yaşıyorum. Birkaç sene önce global olarak, tüm dünyaya hizmet veren okulumuzun, NEVSAH INSTITUTE'un hakiki misyonunu gerçekleştirmek üzere Londra'da çalışmalara başladım, şu an Londra'da yaşıyorum, okul olarak buraya kök salıyoruz. 500 yıllık hedefimiz, gelecek nesillere hizmet verecek okulun burada oluştuğunu görüyorum ve minnet duyuyorum.

Bence kökleriniz sağlam ise tüm dünya evinizdir. ''Yabancı hissetme kendisine yabancı olan insanlara ait bir histir.''

Çocuklarınızın nefes dünyasının ne kadar içinde? Aile, iş dengesini nasıl koruyorsunuz?

Korumam gereken bir denge olmadığını ve evrenin yaradılışı itibariyle muhteşem bir denge içeri-sinde olduğunun bilinci içerisindeyim. Alt bilinç her zaman çabalar. Yaşamı dengede tutmak için, ilişkilerini, ailesini, işini, maddi, manevi, özünden kopuk olduğu için dengede kalma veya işleri halletme çabası içerisindedir. "Yüksek Bilinç" ile bağlantıda yaşayanlar ise evrenin mükemmel dengesi, düzen ve uyumu ile bir yaşarlar.

Cevabım: özel olarak hiçbir şey yapmıyorum, ben benim, aşkla, ilhamla, şükran içerisinde yaşı-yorum, yaşamım geri kalan detayları hallediyor.

Çocuklarım genetik doğaları gereği benim devamım gibiler. İkisi de inanılmaz. Onlara baktığımda kendimi, geçmişimi, geleceğimi, yaşamımın, nefesimin, bilincimin devamını görüyorum ve gurur duyuyorum. Onlar benim başladığım seviyeden çok ileride başladılar yaşama çünkü kendisiyle ve bilinciyle senelerdir çalışan, insanlığa hizmet yolunda ilerleyen bir anneleri var. İkisi de muhteşem varlıklar, iyi ki varlar. Ben, işim, ailem birbirinden ayrılamayacak kadar iç içe olduğu için hangisi nerede başlıyor, nerede bitiyor gerçekten bilemiyorum. Hepsi bir bütün gibi gözüküyor gözüme. :) Öğrettiği hakikatin içerisinde yaşayan bir insanım ben. Hakikat ile bağlantıda olduğunuzun ispatı yaşamınızın dengesidir. Bunu asla unutmayalım. :)

Yeni yılın ilk günlerindeyiz. 2020 yılı için bizi okuyanlara özellikle ne söylemek istersiniz?

2020, her insanın özündeki uyanış çağrısına kulak vermek zorunda kalacağı bir yıl. ''Allah herkese kolaylık versin ve kolaylaştıcı olarak her zaman hizmetinizdeyim.'' diyorum :)

Bu satırlar için sevgili Nevşah'a ve beni kırmayıp hemen organize eden Gülay Şele'ye çok teşekkür ederim. Nefs yolculuğumuzda birbirimize şifa olmak dileğiyle.