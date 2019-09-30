Haberler » Güncel » Haber

Nefes kesecek heyecanın adresi 41 Burda AVM

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, ziyaretçilerini 5D Simülatör Kapsül ile eğlence ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

30.09.2019 11:18Nefes kesecek heyecanın adresi 41 Burda AVM
KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, ziyaretçilerini 5D Simülatör Kapsül ile eğlence ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Kocaeli'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, 5D simülatör kapsülünde gösterilecek China Wall ve Retro Rally filmleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Kocaeli ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, 2–6 Ekim tarihleri arasında 14.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle ziyaretçilerini 5 boyutlu eğlence ile buluşturuyor. Film gösteriminin yanı sıra yedi dakika sürecek 5D simülatör kapsülün efektleri ile de ziyaretçiler heyecan dolu bir yolcuğa çıkaracak. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:51 ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor
16:51 Başkan Zolan: "Gençler için tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz"
16:51 Belediye Başkanı Tahmazoğlu itfaiyecileri ziyaret etti
16:51 Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı
16:50 Ak parti, yargı paketi'ni tbmm başkanlığı'na sundu
16:50 Freni boşalan traktör ağaçlara çarptı: 1 ölü
16:50 Karabük'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı