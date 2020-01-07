Haberler » Güncel » Nefes kesen cirit turnuvası tamamlandı - Haber

Nefes kesen cirit turnuvası tamamlandı

Bayburt'ta merhum iş adamı Kurban Yazoğlu anısına düzenlenen cirit turnuvası final müsabakasıyla son buldu.

07.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:00 Nefes kesen cirit turnuvası tamamlandı
'ta merhum iş adamı Kurban Yazoğlu anısına düzenlenen cirit turnuvası final müsabakasıyla son buldu.

Bayburt Belediyesi Cirit Sahasında 6 takımın katıldığı ve lig usulü oynanan turnuva kapsamında 15 maç yapıldı. Yoğun katılımın olduğu maçlarda rakiplerin birbiriyle mücadelesi de nefesleri kesti.

Son olarak Bayburt Atlıspor ile Gençosman Atlıspor kulübü arasında oynanan maçı kazanan Bayburt Atlı Kulübü turnuvayı birinci tamamladı. Ödül törenine; Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın ve davetliler katıldı.

Ödül töreninin ardından sporcular ve yöneticilere Bayburt Belediyesi tarafından Bayburt Öğretmenevi'nde yemek ikram edildi. - BAYBURT

Bayburt, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54   BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1) - Haber
12:54   DHA YURT BÜLTENİ-9 - Haber
12:54   ÖZEL GÜNDEM (TEKRAR) - Haber
12:49   Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Haber
12:49   KAEÜ'si bilimsel çalışmaları, akademik dergileriyle destekliyor - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 13:01:34