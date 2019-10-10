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Nefes kesen kurtarma tatbikatı

KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, binada mahsur kalan kişiyi helikopterle kurtardı.

10.10.2019 16:38Nefes kesen kurtarma tatbikatı
KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, binada mahsur kalan kişiyi helikopterle kurtardı. Nefes kesen operasyonu vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülendi.

TAMP tatbikatının ikinci gününde senaryo gereği 18 katlı İl Özel İdare binası depremde büyük hasar gördü. Binada mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen ekipler, riskli olması nedeniyle binaya giremeyince JAK ekiplerinden yardım istendi. Mahsur kalanlardan biri çatıya çıktı. JAK timi de bu kişiyi kurtarmak için helikopterden çatıya indirildi. Ardından da halat yardımıyla helikoptere çekildi. Deprem sırasında yaralanan bir kişi ise yine JAK ekipleri tarafından kurtarıldı. Sedyedeki yaralı, halat yardımıyla JAK personelleri tarafından indirildi.

Şehrin en işlek caddesinde gerçekleştirilen tatbikatı cadde üzerindeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, tatbikatı AFAD İl Müdürlüğü'ndeki dev ekranda takip etti. Özkan, başarıyla devam eden tatbikat süresince tüm birimlerin en son teknolojiyi kullandığını söyledi.


- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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