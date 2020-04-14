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Nefes Kesen Maçta Tur Chelsea'nin

2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekip Liverpool ile Chelsea karşılaştı. İlk maçı deplasmanda Anfield'da 3-1 kazanan Chelsea, Stamford Bridge'deki ikinci maçta ilk yarıda iki gole engel olamadı. İkinci yarıda müthiş bir çıkış gösteren Maviler, skoru bir anda 3-2'ye çevirdi. Liverpool, skoru 4-3'e çevirmesine rağmen son sözü Frank Lampard söyledi ve 4-4'lük muhteşem maç Chelsea'nın yarı final vizesi almasıyla sona erdi.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:32
2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekip Liverpool ile Chelsea karşılaştı. İlk maçı deplasmanda Anfield'da 3-1 kazanan Chelsea, Stamford Bridge'deki ikinci maçta ilk yarıda iki gole engel olamadı. İkinci yarıda müthiş bir çıkış gösteren Maviler, skoru bir anda 3-2'ye çevirdi. Liverpool, skoru 4-3'e çevirmesine rağmen son sözü Frank Lampard söyledi ve 4-4'lük muhteşem maç Chelsea'nın yarı final vizesi almasıyla sona erdi. Nefes Kesen Maçta Tur Chelsea’nin

Kaynak: Dugout

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, Stamford Bridge, Chelsea, Spor
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