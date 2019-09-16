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Nefes kesen yılan operasyonu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi'nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sakinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.

16.09.2019 14:50Nefes kesen yılan operasyonu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi'nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sakinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.

Olay Abidin Özmen Sokak'ta meydana geldi. Yağmur oluğuna bozyörük cinsi yılan girdiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, apartman sakinlerinden balkon giderlerine bolca su dökmelerini istedi. İtfaiye erleri 15 dakikalık zorlu bir çalışma sonrasında yılanı bulunduğu oluktan çıkartarak mahallelinin rahat bir nefes almasını sağladı. İtfaiye erleri yılanın zarar görmemesi için tabiata salınacağını söyledi. - BURSA

Ömerbey Mahallesi, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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