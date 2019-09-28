Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 6. hafta dünya derbisine sahne olacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dünyanın sayılı karşılaşmaları arasında yer alan derbi mücadelesi öncesi nefesler tutuldu.

GEÇEN SEZON GÜLEN TARAF OLMAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı ise 1-1 sona ermişti. Fatih Terimli Galatasaray taraftarı önünde onların desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor. Ersun Yanal yönetiminde istikrarsız haftalar geçiren Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinde galibiyet peşinde olacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençlerler oldu.

ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

1 MİLYAR 385 MİLYON LİRALIK DERBİ

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon avro) piyasa değerine sahip. Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, 157 milyon 500 bin (25 milyon avro), Steven Nzonzi 144 milyon 900 bin (23 milyon avro), Mario Lemina ise 94 milyon 500 bin (15 milyon avro) lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Radamel Falcao ise 63 milyon lira (10 milyon avro) ile değerli oyuncular arasına girdi.

MUHTEMEL 11'LER

- Galatasaray

Muslera

Mariano

Luyindama

Marcao

Nagatomo

Nzonzi

Seri

Feghouli

Belhanda

Babel

Falcao

- Fenerbahçe

Altay

Ozan

Zanka

Jailson

Dirar

Gustavo

Emre

Deniz

Kruse

Tolga

Muriqi