Nefise Karatay ile 4 yaşındaki kızına reklam teklifleri yağdı

Eski Türkiye güzeli Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlendi. 2015 yılında kızı Maya'yı kucağına alan Karatay, mankenliği bırakmıştı. Ünlü güzele kızı ile birlikte reklam filminde oynaması için teklif yağdığı öğrenildi. Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda tatil yapan eski kraliçe kararını yaz sonunda verecek.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 1976 Yılında Almanya'da doğdu. Babasının adı Orhan Karatay'dır. Aslen İstanbul'lu olan babası Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'ne bağlı Zeytinli Köyüne yerleşmiştir.1997 yılında Number One TV'de kendi hazırladığı bir müzik programı sundu. 1997 yılında İnterstar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. Ardından profesyonel mankenlik kariyerine başladı.

Nefise Karatay, 2009 yılında CNN TÜRK'te "Afiş" programını sundu. Şovmen Mehmet Ali Erbil'le uzun süre aşk yaşadı. Nefise Karatay, 15 temmuz 2012 tarihinde işadamı Yusuf Day ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.