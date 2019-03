Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Nefret siyasetine bir son verelim. Nefret söylemi sahiplerini, vereceğimiz dersle artık bir kenara itelim." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Şırnak'a gelen Bakan Kasapoğlu, Cizre ilçesinde Ahmedi Hani Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle voleybol oynadı, onları Ankara'ya davet etti.Cudi Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Kasapoğlu, Orhan Doğan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.Daha sonra Hükümet Caddesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'na geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, genç ve çocuklarla beraber olduklarını, onların geleceğini, yarınlarını hiç kimsenin tarumar etmesine izin vermeyeceklerini söyledi."Sizlerin iyi niyetini, o samimi güzel duygularını maalesef birileri bugüne kadar istismar etti, kullandı. Yol yapacaklarına çukur kazdılar, çukurlara bombalar mayınlar döşediler. Sadece yollarımıza değil döşedikleri bombalar, mayınlar bizim gönüllerimizi tarumar etti." diyen Kasapoğlu, bu kardeşliği, bu oyunlarıyla, tuzaklarıyla hiçbir zaman bozamayacaklarını belirtti."Bu kırmızı kartı göstermek zorundayız"İlahi bir kardeşlik olduğunu dile getiren Kasapoğlu, her geçen gün onların ayrıştırıcı, bölücü, nefret, kin söylemlerine inat birbirlerini daha çok seveceklerini, birbirlerine daha çok sarılacaklarını, daha fazla kucaklaşacaklarını ve kenetleneceklerini kaydetti.Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Artık bu coğrafya ve toprakları, bu toprakların yiğitlerini, evlatlarını hiçbir zaman onların kötü emellerine alet ettirmeyeceğiz. Bunun için Cizre ve Şırnakımızda kayyumlarımız var. Onların tarumar ettiği bu beldeyi bu kardeşlerimiz son 2 yılda Allah'a hamdolsun çok güzel bir şekilde yeniden imar ettiler. Bundan sonraki süreçte önümüzde çok önemli bir seçim ve fırsat var. Biz bu fırsatı iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bizlerin kaynağını, imkanını maalesef o kötü odaklara peşkeş çekenler, sizlere harcaması ve yapılması gereken imkanları Kandil'e, dağa yapanlar, onlara harcayanlar artık 31 Mart'ta sizden gerekli o cevabı, kırmızı kartı mutlaka görmeliler. Maalesef bu coğrafya çok eziyet gördü bunlardan. Yarınlarımız, yarının Cizresi, Şırnak'ı, Türkiye'si için yapmak ve bu kırmızı kartı göstermek zorundayız. Biz onların ayrıştırıcı politikalarına inat inşallah daha fazla kenetleneceğiz.""Bir binanın tuğlaları gibi iç içe geçmişiz""Hiçbir gencimizin bir tanesini dahi kaybetmeye tahammülümüz yok. Buna da müsaade etmeyeceğiz inşallah. Hiçbir şeyi sizden esirgemedik. Bundan sonra da inşallah daha fazlasını yapacağız." diyen Kasapoğlu, ilçenin olması gereken noktayı hep birlikte tekrar yakalacaklarını aktardı.Cizre'den bilim adamları ve yüzme şampiyonları çıkaracaklarını, sporcular yetiştireceklerini vurgulayan Kasapoğlu, 31 Mart'tan sonra ilk fırsatta bir havuz inşa edeceklerini bildirdi.İlçede her branşta başarılı sporcular yetiştireceklerine inandığını ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:"31 Mart'ta bizi istismar etmek, parçalamak isteyenlere inat çok sağlam çalışıp ciddi bir ders vermek zorundayız. Biz sizde bu heyecanı, gayreti, çalışmayı bekliyoruz. İnsanımızın bu ayrıştırıcı tayfaya, odaklara karşı gerçekten tavrını net ve samimi gördüm. Elbette bazı sıkıntılar olabilir her sıkıntı inşallah çözüm gerektirir. Biz de AK Parti hükümetleri ve belediyeleri olarak vatandaş ve hizmet odaklı siyaset anlayışıyla sizlerin o sıkıntılarını inşallah tek tek çözeceğiz. Yeterki 31 Mart'a kadar çok iyi çalışalım. Bu nefret siyasetine bir son verelim. Nefret söylemi sahiplerini vereceğimiz dersle artık bir kenara itelim. Şırnak ve Cizre'de inşallah AK Parti'nin belediyecilik ve yöneticilik anlayışını buranın burçlarına dikelim. Cizre'yi her zaman çok önemsedik. Biz et ve tırnak gibiyiz. Bizi hiç kimse ayıramaz, bölemez. Bir binanın tuğlaları gibi iç içe geçmişiz. Allah'ın izniyle hiçbir terör odağının oyununa gelmeyeceğiz."