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Negmar, Eskihisar-Tavşanlı feribot seferlerine ara vermeden devam ediyor

Negmar, Eskihisar-Tavşanlı feribot seferlerine ara vermeden devam ediyor Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada pandemiye dönüşen korona virüs nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısı büyük oranda karşılık buluyor.

27.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:31
Negmar, Eskihisar- Tavşanlı feribot seferlerine ara vermeden devam ediyor
İSTANBUL - Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada pandemiye dönüşen korona virüs nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısı büyük oranda karşılık buluyor. Tüm bu çağrılara rağmen dışarı çıkmak zorunda kalanlar için ise ulaşım hizmetleri hız kesmeden verilmeye devam ediyor. Eskihisar-Tavşanlı arası feribot seferleri gerçekleştiren Negmar AŞ geçişlerde kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.
Tüm dünyada korona virüs pandemisi nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken Türkiye'de uygulanan "evde kal" çağrısı büyük oranda karşılık buluyor. Buna karşılık dışarı çıkmak zorunda olanlar için ise ulaşımın aksamaması için şirketler ek tedbir alarak hizmetlerini devam ettiriyorlar. Gebze'den Yalova'ya araç geçişlerini sağlayan Eskihisar - Tavşanlı feribot seferi için hizmet veren Negmar AŞ, Lojistik araçlar ve özel araçları ile hattı kullanmak isteyen vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Şirket ayrıca seferlerin aksamadan devam ettirmesinin yanı sıra korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri de en süt seviyeye çıkarmış durumda. Feribotlar her gün büyük bir titizlikle temizleniyor, yolcuların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için dezenfekte ediliyor. Araçlı yolcuların araçlarından çıkmaması, çıkmaları halinde ise güvertenin açık bölümlerinde vakit geçirmeleri sağlanırken, yolcuların faydalanabileceği dezenfektanlar da feribotlarda yeterli miktarda hazır bulunduruluyor. Negmar, Eskihisar-Tavşanlı feribot seferlerine ara vermeden devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Tavşanlı, Genel

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Negmar, Eskihisar-Tavşanlı feribot seferlerine ara vermeden devam ediyor

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