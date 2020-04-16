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Nehil Sazlığı'nda korkutan kuş ölümleri

Nehil Sazlığı'nda korkutan kuş ölümleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan Nehil Sazlığı'nda onlarca kuşun telef olması korkuya neden oldu.

16.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:26
Nehil Sazlığı'nda korkutan kuş ölümleri
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan Nehil Sazlığı'nda onlarca kuşun telef olması korkuya neden oldu.
Yüksekova ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyü yakınlarındaki sazlıkta, çok sayıda balıkçıl kuşun telef olması üzerine yetkililer harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, kuşların nasıl öldüğünün tespiti için Van 'a gönderilmek üzere numune aldı. Köy sakini Hikmet Demir, sazlık bölgesinde gezerken ölen kuşlarla karşılaştığını belirterek, "Her yerde telef olan kuşlar var. Hem şaşırdık hem de çok korktuk. Neden öldüklerini de bilmiyoruz. Hemen yetkililere haber verdik. Hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım" dedi.
Doğa Koruma Milli Parklar Yüksekova Şube Şefi Erhan Konür ise, balıkçıl kuşlarının telef olduğu ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "Gerekli incelemeleri yaparak numune alıp Van'a göndereceğiz. Bunların neden ve nasıl telef olduğunu bilmek istiyoruz. Zirai ilaç kullanımı olabilir, sudan zehirlenmiş olabilirler. Bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yapıp numune alarak Van Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne gönd Nehil Sazlığı’nda korkutan kuş ölümleri

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Van, Yerel
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