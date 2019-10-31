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Nehir Erdoğan, "Benim Adım Melek" için bakır işçiliği öğrendi

Yapımını Üs Yapım'ın, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu Benim Adım Melek, sürükleyici hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitliyor.

31.10.2019 15:31Nehir Erdoğan,

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek her çarşamba akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Nehir Erdoğan, Benim Adım Melek için bakır işçiliği öğrendi. Çekimleri Gaziantep'te devam eden dizinin her bölümünde farklı bir yöresel unsur dikkat çekiyor. Bakır işçiliği ile ünlü olan Gaziantep'te bu kez Nehir Erdoğan bakır ustası oldu.

Melek, atölyede işe başlıyor

Almanya'dan Gaziantep'e çocukları ve kendisi için bir mücadele yolculuğuna çıkan Melek (Nehir Erdoğan)'in, en büyük destekçilerinden biri Hafız Dayı oldu. Hafız Dayı'nın atölyesinde işe başlayan Melek, yıllar önce yarım bıraktığı bakır işçiliğine devam etmeye başladı. Atölye sahneleri için ustalardan ders alan Nehir Erdoğan, hünerlerini sergiledi ve kısa süre içerisinde başarılı ürünler ortaya çıkardı


Benim Adım Melek Dizisi, Nehir Erdoğan, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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