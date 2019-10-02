Haberler » Güncel » Haber

Nehir yatağı yön değiştirdi, maden ocağını su bastı

Hindistan'da bir nehir yön değiştirerek, büyük bir enerji şirketine ait en büyük maden ocaklarından birine doğru akmaya başladı.

02.10.2019 16:15Nehir yatağı yön değiştirdi, maden ocağını su bastı
Hindistan'da bir nehir yön değiştirerek, büyük bir enerji şirketine ait en büyük maden ocaklarından birine doğru akmaya başladı.
Chhattisgarh eyaletinde yer alan Lilagar nehri yön değiştirerek, Hindistan'ın en büyük enerji şirketi 'South Eastern Coalfields'e (SECL) ait en büyük maden ocaklarından biri olan Dipka'ya doğru akmaya başladı.
Aruna Chandrasekhar isimli gazeteci nehrin maden ocağına doğru aktığı görüntüleri  "Doğanın kendi planları var" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Öte yandan yerel medya, nehrin bölgede meydana gelen sağanak yağışlar nedeniyle yön değiştirdiğini, ocakta çalışan maden işçilerinin kurtarıldığın, ancak iş makinelerinin meydana gelen olayda su altında kaldığını yazdı.
Görüntü Dökümü
--------------------
-Yön değiştiren nehrin maden ocağına doğru akması
-Su altında kalan iş makinelerinin görüntüsü
-Olayı izleyen kalabalık



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:09 Gazipaşa'da yaya geçidi nöbeti
21:08 Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor
21:08 Avusturyalı godina'nın evi kamulaştırılacak
21:06 Beyoğlu'nda çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi
21:05 Bağcılar'da yan yatan minübüsteki sürücüyü başka sürücü kurtardı
21:03 Spor osman özköylü güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum
21:03 Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı