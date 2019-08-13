Haberler» 3. Sayfa» Haber

Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

13.08.2019 23:59
Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Engin A.'nın kullandığı arazi tipi kamyonetle piknikten dönen 4 kişilik aile, Bolatlı Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin su seviyesi yükselen bölümünde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine ailenin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Nehrin ortasında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin aracı halatla çekerek çıkarmasıyla kurtarıldı.
Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:59   Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
23:12   Şanlıurfa'daki yangın kontrol altına alındı
23:05   Seyitgazi'deki yangını söndürme çalışmalarına gençler kürekler ile destek oluyor
21:55   Elazığ'da orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı
21:33   Kuzenini kurtarma isterken akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu
21:30   Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
21:26   Eskişehir'de orman yangını