08.07.2019 17:44
Haberler» Güncel» Haber

Nehirde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarıldı

Nehirde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Kahta Nehri'ne giren öğretmen Kemal Çeçen (22) kıyıdan yaklaşık 20 metre açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
Çeçen'in sudan çıkamadığını fark eden arkadaşları çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine yakın bulunan iki kişi suya atlayıp müdahale etti.
Kıyıya çıkarılan Çeçen, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çeçen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kahta, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:21   İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2)
19:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar, Bosna Hersek'te Mehmetçik'i ziyaret etti
19:20   Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
19:18   SPOR Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
19:17   Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü
19:15   4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
19:15   DHA DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti