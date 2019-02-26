Nehirde Mahsur Kalan Balıkçıyı Afad Kurtardı

Osmaniye
'de Ceyhan
nehrinde botuyla balık avlarken sürüklenerek çalılara takılan balıkçıyı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Kumarlı köyü yakınlarında botuyla Ceyhan nehrine açılarak balık avlamak isteyen Mehmet Y. (40) bir süre sonra rüzgar ve akıntı nedeniyle nehirde sürüklenmeye başladı.
Sazlık alana takılarak mahsur kalan Mehmet Y. telefonla AFAD'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, botla Mehmet Y'nin yanına gelerek botuna ip bağlayarak kıyıya çekti.
Bir saat süren çalışma sonucu kurtarılan Mehmet Y. AFAD ekibine teşekkür etti.
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Kaynak: AA