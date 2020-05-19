Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldıSİİRT'teki Botan Nehri'nde mahsur kalan 5 kaplumbağa, bir çiftçi tarafından kurtarıldı.

Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
19.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:02
Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı
SİİRT'teki Botan Nehri'nde mahsur kalan 5 kaplumbağa, bir çiftçi tarafından kurtarıldı.
Botan Nehri kenarındaki ekili arazilerinin bakımını yapan çiftçi Masum Erden, kaplumbağaların suda mahsur kaldığını fark etti. Erden, sudan çıkmak için çaba harcayan 5 kaplumbağayı kurtardı. Masum Erden, "Arazilerimize ekim yapmak için geldiğimde 5 kaplumbağanın suda mahsur kaldığını gördüm. Su altında kalmamak için kaçıyorlardı ve aç olduklarını tahmin ettim. Kaplumbağaları mahsur kaldıkları yerden alıp, güvenli bir bölgeye getirerek beslenmelerini sağladım" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Pınar Altuğ’un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Pakistan’da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Haber
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Haberler››Güncel››Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:02: Avcılar'da süresi geçmiş ehliyetiyle 'eczaneye gidiyorum' dedi, cezadan kurtulamadı - Haber 15:02: (havadan görüntülerle)  HALİÇ'TE 250 METRELİK DEV BAYRAK - Haber 15:02: Belediye Başkanı Kuş'tan Kadir Gecesi mesajı - Haber 15:02: İzmir'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi - Haber 15:02: Muş Belediye Başkanı Asya'nın Kadir Gecesi mesajı - Haber 14:33: Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın - Haber 14:24: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi - Haber 13:09: Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir - Haberler 12:16: Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı - Magazin 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor