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- Nehirde Mahsur Kalan Köylüleri İtfaiye Halatla Kurtardı

- Nehirde mahsur kalan köylüleri itfaiye halatla kurtardıPEKİN - Çin'de nehirde mahsur kalan 2 köylü, itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemiyle kurtarıldı.

31.07.2019 17:26
- Nehirde Mahsur Kalan Köylüleri İtfaiye Halatla Kurtardı
- Nehirde mahsur kalan köylüleri itfaiye halatla kurtardı
PEKİN - Çin'de nehirde mahsur kalan 2 köylü, itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemiyle kurtarıldı.
Çin'in Shaanxi eyaletinde 2 köylü nehirde balık avlarken aniden sağanak yağış başladı. Şiddetli yağış nedeniyle nehirdeki su seviyesi yükseldi. Nehirden çıkamayan köylüler, bir kayanın üstüne çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat sistemi kurarak köylüleri kurtardı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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