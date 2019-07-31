- Nehirde Mahsur Kalan Köylüleri İtfaiye Halatla Kurtardı

- Nehirde mahsur kalan köylüleri itfaiye halatla kurtardı Çin Halk Cumhuriyeti
PEKİN - Çin'de nehirde mahsur kalan 2 köylü, itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemiyle kurtarıldı. Çin'in Shaanxi eyaletinde 2 köylü nehirde balık avlarken aniden sağanak yağış başladı. Şiddetli yağış nedeniyle nehirdeki su seviyesi yükseldi. Nehirden çıkamayan köylüler, bir kayanın üstüne çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat sistemi kurarak köylüleri kurtardı.
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, Güncel Kaynak: İHA