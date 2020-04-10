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Nehre atlayan çocuğu kurtaran 2 polis, ödüllendirildi

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'na atlayarak sürüklenen U.Y. (15) adlı çocuğu kurtardıktan sonra 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola dönen polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, Ordu Valisi Seddar Yavuz...

10.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:06
Nehre atlayan çocuğu kurtaran 2 polis, ödüllendirildi

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'na atlayarak sürüklenen U.Y. (15) adlı çocuğu kurtardıktan sonra 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola dönen polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından ödüllendirildi.

Mesudiye ilçesinde, iddiaya göre bunalıma giren U.Y. adlı kız çocuğu, Melet Irmağı kenarına indi. Çevredekiler, ırmak kenarındaki çocuğun hareketlerinden şüphelenerek polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı çocuk, aniden kendini ırmağa bıraktı. Suda sürüklenen çocuğun peşinden polis memuru Abdullah Akdoğan da suya atladı. Polis memuru yakaladığı kız çocuğu ile sürüklenmeye devam etti. Bu kez de suya giren polis memuru Serdar Konal, meslektaşı ve kız çocuğunu çekerek sudan çıkardı. Polis memurlarının ilk müdahalede bulunduğu kız çocuğu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'KOLTUKLAR ISLANMASIN'

Olaydan sonra cep telefonları suya düşen kendileri de sırılsıklam olan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola döndü. Polis otosunun nezarethanesinden meslektaşlarının arka kapıyı açarak çıkardığı polisler, karakola girerek üstlerini değiştirdi. Polislerin otomobil nezarethanesinde karakola geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Mesudiye İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından başarı belgesi ve cep telefonu ile ödüllendirildi. Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'i ve Mesudiye İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz'ü arayarak, onların nezdinde genç kızı boğulmaktan kurtaran polis memurlarını tebrik etti.

Vali Seddar Yavuz, "Türk Emniyet Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutladığımız bir günde, Mesudiye ilçemizde yaşanan bu üzücü olayda kahraman Türk Polisi'nin ne kadar fedakar olduğunun güzel bir örneğini yaşadık. Türk Polisi, her zaman canını hiçe sayarak, milletimizin hizmetinde olmuştur. Bu olay da bunun en güzel göstergesidir. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde fedakar, kahraman polislerimizin bu davranışı, içimizi ısıttı. Bizleri mutlu etti. Kendilerini ve Polis Teşkilatımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben de kendilerini 'Başarı Belgesi' ile taltif ettim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Melet Irmağı, Mesudiye, Polis, Ordu, Güncel
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