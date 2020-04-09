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Nehre atlayan çocuğu kurtaran 2 polisin duygulandıran davranışı

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'na atlayarak sürüklenen U.Y. (15) adlı çocuk, suya giren polis memurları Abdullah Akdoğan (41) ve Serdar Konal tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı.

09.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:34
Nehre atlayan çocuğu kurtaran 2 polisin duygulandıran davranışı

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Melet Irmağı'na atlayarak sürüklenen U.Y. (15) adlı çocuk, suya giren polis memurları Abdullah Akdoğan (41) ve Serdar Konal tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Kız çocuğu tedaviye alınırken, 2 polis 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola döndü.

Mesudiye ilçesinde, iddiaya göre bunalıma giren U.Y. adlı kız çocuğu, Melet Irmağı kenarına indi. Çevredekiler, fark ettiği kız çocuğu için polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı çocuk, aniden kendini ırmağa bıraktı. Suda sürüklenen çocuğun peşinden polis memuru Abdullah Akdoğan da suya atladı. Polis memuru yakaladığı kız çocuğu ile sürüklenmeye devam etti. Bu kez de suya giren polis memuru Serdar Konal, meslektaşı ve kız çocuğunu çekerek sudan çıkardı. Polis memurlarının ilk müdahalede bulunduğu kız çocuğu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. U.Y.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

'KOLTUKLAR ISLANMASIN'

Olaydan sonra cep telefonları suya düşen kendileri de sırılsıklam olan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, 'koltuklar ıslanmasın' diye arkasındaki nezarethanesine bindikleri polis aracı ile karakola döndü. Polis otosunun nezarethanesinden meslektaşlarının arka kapıyı açarak çıkardığı polisler, karakola girerek üstlerini değiştirdi. Polislerin otomobil nezarethanesinde karakola geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Melet Irmağı, Mesudiye, Polis, Güncel
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