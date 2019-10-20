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Nehre düşen kişi defnedildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşerek hayatını kaybedenlerden Halil Tosun'un cenazesi toprağa verildi.

20.10.2019 17:29
Sakarya'nın Geyve ilçesinde balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının alabora olması sonucu suya düşerek hayatını kaybedenlerden Halil Tosun'un cenazesi toprağa verildi.
Tosun'un cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezinden alınarak Yukarı Hüseyinşeyh Camisi'ne getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü.
Tosun'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.
Bozören Mahallesi'nde dün balık tutmak için yanındaki Murat Diler (45) ile Sakarya Nehri'ne açıldıktan sonra kayıklarının alabora olması sonucu suya düşen ve nehir kenarındaki kum ocağının bekçisi tarafından sudan çıkarılarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Tosun (52), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gece verilen aranın ardından suda kaybolan Diler'i (45) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlamış, Yalova Deniz Polisi ekipleri Diler'in cansız bedenine ulaşmıştı.
Nehre düşen kişi defnedildi

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Geyve, Güncel

Kaynak: AA

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