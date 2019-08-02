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Nehre düşen teknisyen boğuldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, düştüğü Çoruh Nehri'nde sürüklenen teknisyen Hüseyin Aktaş (31), suya girenlerce kurtarılmaya çalışıldı.

02.08.2019 12:48 Nehre düşen teknisyen boğuldu
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, düştüğü Çoruh Nehri'nde sürüklenen teknisyen Hüseyin Aktaş (31), suya girenlerce kurtarılmaya çalışıldı. Akıntıda gözden kaybolan Aktaş'ın, 5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Yusufeli'ne bağlı Tekkale köyünde meydana geldi. Çoruh Nehri'ne düşen Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli teknisyen Hüseyin Aktaş, akıntıda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada suya giren 2 kişi, akıntıda sürüklenen Aktaş'ı kurtarmaya çalıştı; ancak başaramadı. Akıntıda gözden kaybolan Aktaş'ın, 5 kilometre uzaklıkta, Irmakyanı köyündeki nehir kenarında cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Aktaş'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kıyıdakilerin nehre düşen Hüseyin Aktaş'ı kurtarmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Hüseyin Aktaş, Yusufeli, Güncel

Kaynak: DHA

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