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Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu

Rusya'nın tanınan tarihçilerinden Oleg Sokolov içine düştüğü nehirden kurtarıldıktan sonra sırt çantasında bir kadının kesilmiş kolları bulundu. Saint Petersburg polisi Sokolov'u cinayet şüphesiyle gözaltına gözaltına aldı.

10.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:52

The Guardian'ın aktardığına göre 'nın tanınan tarihçilerinden Oleg Sokolov cesedi saklamaya çalışırken nehre düştü. Saint Petersburg polisi sarhoş olduğu belirtilen Sokolov'u cinayet şüphesiyle gözaltına gözaltına aldı.

Anastasia Yeschenko ve Oleg Sokolov

Rus basınına göre polis, Sokolov'un evinde daha önce beraber akademik çalışmalarda bulunduğu 24 yaşındaki Anastasia Yeschenko'nun kafası kesilmiş cesedini buldu.

FRANSA ONUR MADALYASI SAHİBİ

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "63 yaşındaki bir adam Moika nehrinde kurtarıldı. Sırt çantasında bir kadının kolları bulunan adam, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

Fransız komutan Napolyon Bonapart hakkında birçok çalışması olan Sokolov'a 2003'te Fransa Onur Madalyası verilmişti.

Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu

Saint Petersburg, The Guardian, Rusya, Dünya


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