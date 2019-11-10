Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu

The Guardian'ın aktardığına göre Rusya'nın tanınan tarihçilerinden Oleg Sokolov cesedi saklamaya çalışırken nehre düştü. Saint Petersburg polisi sarhoş olduğu belirtilen Sokolov'u cinayet şüphesiyle gözaltına gözaltına aldı.

Anastasia Yeschenko ve Oleg Sokolov

Rus basınına göre polis, Sokolov'un evinde daha önce beraber akademik çalışmalarda bulunduğu 24 yaşındaki Anastasia Yeschenko'nun kafası kesilmiş cesedini buldu.

FRANSA ONUR MADALYASI SAHİBİ

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "63 yaşındaki bir adam Moika nehrinde kurtarıldı. Sırt çantasında bir kadının kolları bulunan adam, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

Fransız komutan Napolyon Bonapart hakkında birçok çalışması olan Sokolov'a 2003'te Fransa Onur Madalyası verilmişti.