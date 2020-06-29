Nehre giren genç kayboldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren genç kayboldu.

29.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:25
Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren genç kayboldu.
İlçeye bağlı Denizgölü köyünde 16 yaşındaki Azat Şafak, serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Şafak'ın nehirde kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler Şafak'ın bulunması için geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.
Olay yerine gelen Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şafak'ın bulunması için Erzurum ve Artvin'den de dalgıç ekipler sevk edildi. Nehre giren genç kayboldu

Kaynak: AA

Etiketler: Aras Nehri, Kağızman, AFAD, Kars, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Nehre giren genç kayboldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:33: Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber 20:31: BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı - Haber 20:27: Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi - Haber 20:25: AYDIN Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi - Haber 20:23: Üç çocuk annesi ölü bulundu - Haber 20:20: Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı - Spor 20:04: Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:27: Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi - Haber 09:29: Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor - Ekonomi 08:18: Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi - Magazin