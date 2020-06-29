Nehre giren genç kayboldu (2)

Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren genç kayboldu.

29.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:02
Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren genç kayboldu.
İlçeye bağlı Denizgölü köyünde 16 yaşındaki Azat Şafak, serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Şafak'ın nehirde kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler Şafak'ın bulunması için geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.
Olay yerine gelen Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şafak'ın bulunması için Erzurum ve Artvin'den de dalgıç ekipler sevk edildi. Nehre giren genç kayboldu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Aras Nehri, Kağızman, AFAD, Kars, Güncel, Haber
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