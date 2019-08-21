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Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.08.2019 10:56 Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik ailesiyle birlikte Keşbükü Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeye pikniğe giden Hamdi Süver, akşam saatlerinde itfaiye ekiplerini arayarak, Keşbükü ırmağının su seviyesinin yükselmesi sonucu bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan şahısları halat yardımı ile bulundukları bölgeden çıkararak kurtardı. - MERSİN

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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