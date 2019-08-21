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Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı Pikniğe giden aile sular yükselince nehrin kıyısında mahsur kaldıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.08.2019 21:18
Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Pikniğe giden aile sular yükselince nehrin kıyısında mahsur kaldı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik ailesiyle birlikte Keşbükü Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeye pikniğe giden Hamdi Süver, akşam saatlerinde itfaiye ekiplerini arayarak, Keşbükü ırmağının su seviyesinin yükselmesi sonucu bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan şahısları halat yardımı ile bulundukları bölgeden çıkararak kurtardı.
Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Genel

Kaynak: İHA

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