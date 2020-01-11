Neil Peart kimdir? Neil Peart nereli, neden öldü?

Neil Peart kaç yaşında? Uzun yıllar rock müzik ile ilgilenen Neil Peart, aynı zamanda başarılı bir söz yazarıydı. Yanı sıra çeşitli konularda da kitaplar kaleme aldı. Kanadalı müzisyen, 7 Ocak 2020 tarihinde beyin kanserinden hayata veda etti. Neil Peart hayatı...

NEİL PEART KİMDİR?

Neil Ellwood Peart, 12 Eylül 1952 tarihinde Hamilton, Ontario , Kanada'da dünyaya geldi. Peart, Port Dalhousie, Ontario'da büyüdü . Ergenlik döneminde tam zamanlı davulcu olarak kariyer yapmak için bölgesel gruplar arasında yer aldı.Rush grubunun davulcusu olarak bilinen Kanadalı müzisyen, 1968 yılında kurulan Rush'a davulcu olarak 1974 yılında katıldı. Geddy Lee, Alex Lifeson ve Peart üçlüsü beraber 18 albüm çıkardı.

Peart, aynı zamanda söz yazarlığıyla da damga vurdu. Bilim kurgudan sihire, felsefeden özgürlüğe birçok konuda şarkı sözleri kaleme aldı. Rush'ın "Tom Sawyer" ve "Freewill" gibi şarkılarının sözlerini Peart yazdı.

ÇEŞİTLİ KONULARDA KİTAPLAR YAZDI

Zamanla caz ve büyük grup müzisyenleri Gene Krupa ve Buddy Rich'i taklit etmeye başladı. 1994 yılında Peart caz hocası Freddie Gruber'ın arkadaşı ve öğrencisi oldu. Bu süre zarfında Peart, caz ve swing bileşenleriyle tarzını yenilemeye karar verdi. Peart, seyahatlerine ve kişisel hikayelerine odaklanan toplam yedi kurgusal kitap yazdı.

7 Aralık 2015'te Peart bir röportajda müzikten emekli olduğunu açıklasa da arkadaşları onun sadece ara verdiğini söyledi. Ocak 2018 yılında, grup arkadaşı Alex Lifeson Rush Peart sağlık sorunları nedeniyle emekli olduğunu doğruladı.

Sanatçının davulculuğu "Freaks and Geeks" ve "Archer" gibi dizilerde çeşitli bölümlere konu oldu. 3 yıldır beyin kanseriyle mücadele eden Peart, 7 Ocak'ta hayatını kaybetti.