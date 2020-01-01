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Nejat Alp 50. sanat yaşını sahnede kutladı

Nejat Alp yılbaşı gecesi sahne aldığı Bursa'da 50. sanat yılını kutladı.

01.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:05 Nejat Alp 50. sanat yaşını sahnede kutladı
Nejat Alp yılbaşı gecesi sahne aldığı 'da 50. sanat yılını kutladı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği usta sanatçı sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Müzik sektöründe 50 yılda 86 albüme imza atan 80'li 90'lı yılların unutulmaz ismi Nejat Alp, Bursa'da yılbaşı gecesi hayranları ile buluştu. Yeni yıl konseri veren Alp, sahnede unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Alp, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Sanat hayatının 50. yılını kutladığını sahnede ilan eden sanatçı hayranları tarafından ayakta alkışlandı. "Gerçek tavernacı benim" diyen usta yorumcu Alp, "Eskiden taverna programlarımda 15 gün önceden rezervasyon yapılırdı. Mekanın önünde cadde ortasında insanlar dans ederdi, böyle bir eğlence dünyanın hiçbir yerinde yoktu" diye konuştu. - BURSA

Nejat Alp, Bursa, Magazin

Kaynak: İHA

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