Haberler » Magazin » Nejat İşler, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni' iddialarına yanıt verdi: Şehir efsanesi - Magazin

Nejat İşler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni" iddialarına yanıt verdi: Şehir efsanesi

Oyuncu Nejat İşler'in, siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olduğu iddiası sonunda açıklığa kavuştu. Oyuncu İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin "Şehir efsanesi" olduğunu açıkladı.

11.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:23

Oyuncu Nejat İşler, ekşi sözlük platformunda sevenleriyle bir araya geldi. Ekşi sözlük yazarlarından gelen soruları yanıtlayan İşler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı" sorusunu da yanıtladı.

Ekşi sözlük yazarlarının ilk sorduğu sorulardan biri olan "akrabalık bağı"na Nejat İşler'in verdiği yanıt dikkat çekti.

"ŞEHİR EFSANESİ"

Oyuncu İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin "şehir efsanesi" olduğunu açıkladı. İşler'in verdiği cevaplar şu şekilde: Yok. Ama enteresan, gerçek yeğeni benim mahalleden arkadaşım, Ali. Şehir efsanesi."

Nejat İşler,

Recep Tayyip Erdoğan, Nejat İşler, Magazin, Politika


Son Dakika Magazin Haberleri
21:01 Nejat İşler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni" iddialarına yanıt verdi: Şehir efsanesi
20:17 Çağatay Ulusoy'un sevenleri kilolu halini beğenmedi: Bir an önce zayıflamalısın
19:24 Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar
18:17 Meryem'den beklenmeyen tokat!
17:32 Okan Bayülgen'den çocuklarıyla oynayan babalara: Gerzek!
21:01 Nejat İşler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni" iddialarına yanıt verdi: Şehir efsanesi
20:17 Çağatay Ulusoy'un sevenleri kilolu halini beğenmedi: Bir an önce zayıflamalısın
19:24 Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar
14:51 Oyuncu Kemal Uçar'la ayrılan spiker Setenay Cankat, yeni aşka yelken açtı
14:07 Recep İvedik 6 ile rekora koşan Şahan Gökbakar, yeni filminin konusunu açıkladı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:48:24