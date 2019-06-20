Oyuncu Nejat İşler, Behzat Ç. için imaj değiştirdi

Ünlü oyuncuNejat İşler,Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü. Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığıGümüşlük'te aldı.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Arkadaşlarını ziyaret eden ve bir süre evinde dinlenmeye çekilen İşler'in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.

3 AY YOĞUN BAKIMDA YATMIŞTI

Nejat İşler 2014 senesinde Septik şok nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu olduktan 2 ay sonra yeniden hastanede tedavi altına alınan oyuncunun vücudundaki ödem artışında tehlikeden dolayı 5 saat sürek operasyonla sağ elindeki 2 parmağı ve ayak parmaklarından bazıları kesilmişti.