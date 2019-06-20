20.06.2019 12:56
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Oyuncu Nejat İşler, Behzat Ç. için imaj değiştirdi

Yeniden çekimlerine başlanan Behçat Ç. dizisi için saçlarını kazıtan Nejat İşler, Ankara'daki çekimlere ara verilir verilmez Bodrum'a koştu.

Ünlü oyuncuNejat İşler,Ankara'da yeniden çekilmeye başlayan Behzat Ç. dizisi için yeni bir imaja büründü. Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığıGümüşlük'te aldı.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Arkadaşlarını ziyaret eden ve bir süre evinde dinlenmeye çekilen İşler'in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.

3 AY YOĞUN BAKIMDA YATMIŞTI

Nejat İşler 2014 senesinde Septik şok nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu olduktan 2 ay sonra yeniden hastanede tedavi altına alınan oyuncunun vücudundaki ödem artışında tehlikeden dolayı 5 saat sürek operasyonla sağ elindeki 2 parmağı ve ayak parmaklarından bazıları kesilmişti.

Oyuncu Nejat İşler, Behzat Ç. için imaj değiştirdi
Kaynak: İHA
Bodrum,Ankara,Nejat İşler,Magazin

YORUMLAR(3)
GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ:adam gibi adam nejat
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RADVAN BEY:HAYRET MASADA RAKI YOK :)
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BU NEJAT İŞLER:Kafatı bulur yanında varken çöp şişler
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