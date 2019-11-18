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Nejat Uygur, Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, ölümünün 6'ncı yılında Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı.

18.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:36Nejat Uygur, Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı
Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, ölümünün 6'ncı yılında Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı.
Bilecik Belediyesince Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yeşilçam filmlerinin ve hafızalara yer etmiş şarkılarının mizahi yorumla aktarıldığı "Yeşilçam Sahnede" oyunu sergilendi.
Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur'un yer aldığı oyunda, Uğur Babaürhan, Dilan Çıtak ve Ömer Yılmaz, Yeşilçam'ın görsel ve şarkılarını izleyicilerle paylaştı.
Etkinlik sonunda Uygur'un ölümünün altıncı yılı dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtıldı.
"Nejat bey 'Beni hep gülümseyerek anın' derdi"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, usta oyuncu Nejat Uygur'un evlatlarının önemli bir eser ile izleyiciyle buluştuğunu söyledi.
Şahin, "Harika bir eser izledik burada. Bilecik için güzel bir eğlence ve coşku oldu. Usta oyuncu Nejat Uygur'u da burada anıyoruz, çocuklarına bu geceyi bize yaşattıkları için teşekkür ederiz." dedi.
Behzat Uygur, Bilecik'te çok güzel bir geleneğin devam ettiğini söyledi.
Gerçek bir anma etkinliği olduğunu ifade eden Uygur, "Nejat bey 'Beni hep gülümseyerek anın.' derdi. Bu gece de onun isteği doğrultusunda gerçekleşti. Bilecik artık tiyatro kentidir, tekrar buraya geleceğiz. 'Süt Kardeşler' isimli yeni oyunumuzla buraya tekrar geleceğiz." diye konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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