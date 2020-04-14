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Nejdet Ersan parkı yeni görünümüyle çok beğenilecek

Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı'nda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

14.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:20
Nejdet Ersan parkı yeni görünümüyle çok beğenilecek
Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı'nda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Damat İbrahim Paşa'nın heykelinin de yerleştirileceği park yeni görünümüyle beğeni toplayacak.

Yeni Mahalle'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve Nevşehir'in eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan'ın ismini taşıyan park içerisinde bir süre önce Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan yenileme ve peyzaj çalışması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak daha önce ana cadde bölümünde yer alan bankamatikleri yan tarafa taşıyarak bu alanda küçük bir meydan oluşturan belediye ekipleri, bu meydana süs havuzu yaptı.

Kent mobilyaları yerleştirilecek olan meydan içerisine çeşitli türde yüzlerce süs bitkisi ve mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiren belediye ekipleri ayrıca meydan için aydınlatma sistemi de oluşturdu.

Nevşehir'in kurucusu Damat İbrahim Paşa'nın restore edilen heykelinin yerleştirileceği meydanın etrafı oluşturulan lale figürleri içerisindeki çiçeklerle süslenirken çalışmalarda son aşamaya gelindi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Nevşehir, Güncel
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