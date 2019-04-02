Nejla Tanık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM KARGI belediye başkan adayı olan Nejla Tanık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM KARGI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Nejla Tanık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM KARGI adayı Nejla Tanık kimdir? BTP ÇORUM KARGI adayı Nejla Tanık yüzde kaç oy aldı?

Nejla Tanık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM KARGI belediye başkan adayı olarak gösterilen Nejla Tanık KARGI ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. KARGI ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Nejla Tanık adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

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