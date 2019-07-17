Nelson Mandela kimdir? 18 Temmuz tarihte bugün neler oldu?

Politikanın önemli isimlerinden Nelson Mandela, 18 Temmuz 1918 tarihinde doğru. 101. doğum günüde Nelson Mandela''nın hayatı merak ediliyor. Nelson Mandela kimdir? Nelson Mandela sözleri, hayatı ve tarihte bugün yaşananlar…

NELSON MANDELA KİMDİR?

Devlet adamı, 18 Temmuz 1918 tarihinde Güney Afrika, Mvezo''da dünyaya geldi. Nelson Rolihlahla Mandela ya da kabile adıyla Madiba, Güney Afrikalı Anti Apartheid (ayrımcılık karşıtı) aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti''nin ilk siyahî devlet başkanı olarak bilinir. 1994''te ilk defa tüm halkın katıldığı seçimlerle devlet başkanı seçildi.

Mandela, Afrika Ulusal Konseyi siyasi partisinde 1990''dan 1999''a kadar parti başkanlığı yaptı. Tembu (Thembu) kabilesinde, kabile şefinin oğlu olarak doğdu. Fort Hare Üniversitesi ve Witwatersrand Üniversitesi''nde hukuk eğitimi gördü. Johannesburg''un ilçelerinde yaşarken sömürgecilik karşıtı hareketi benimseyerek, ANC''ye katıldı ve bu partinin gençlik kolunun kurucu üyesi oldu. Ulusal Parti''nin 1948''de Apartheid''ı uyguladığında, ANC''nin 1952''deki Başkaldırı Mücadelesi (Defiance Campaign)''nde dikkatleri çekti ve Halk Kongresinde Transvaal ANC koluna başkan seçildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Nelson Mandela, avukat olarak çalışırken kışkırtıcı aktivitelerden ve 1956''dan 1961''e kadar süren İhanet Duruşmaları''ndan dolayı tutuklandı. Güney Afrika Komünist Partisi ile iş birliği yaparak 1961''de, sonradan devlet hedeflerine saldıracak olan militan Umkhonto we Sizwe (MK) örgütünü kurdu. 1962''de tutuklandı ve hükumeti alaşağı etmek için komplo kurmak ve sabotaj etmekten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mandela cezasını önce Robben Adası''nda daha sonra Pollsmoor Hapishanesinde çekti. Bu esnada salıverilmesi için 1990''da uluslararası bir kampanya düzenlendi. Hapishaneden çıktıktan sonra ANC başkanı olan Mandela, başkan F.W. de Klerk ile 1994''de tüm halkın katıldığı ve ANC''nin büyük çoğunlukla kazandığı bir seçimin yapılması, Apartheid''ın sona erdirilmesi için görüşmelere başladı.

YOKSULLUK VE AIDS İLE MÜCADELE ETTİ

Devlet Başkanı olarak yeni bir anayasa oluşturan Mandela, Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu''nu, geçmişte yaşanan insan hakları ihlalini araştırması için kurdu. Uluslararası olarak Libya ve Birleşik Krallık arasında olan Lockerbie Faciası görüşmeleri sırasında arabulucu olarak yer aldı. İkinci bir seçime katılmayı reddetti ve yerine seçimle yardımcısı Thabo Mheki geçti. Mandela, ulusal lider olarak hayır işlerinde yer aldı ve daha çok yoksullukla ve AIDS ile mücadele etti. 8 Haziran 2013''te hastaneye kaldırılan Mandela, 5 Aralık 2013''te hayatını kaybetti.

''ULUSUN BABASI'' OLARAK ANILIR

Mandela, 1993''deki Nobel Barış Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı Özgürlük Madalyası ve Sovyet Lenin Nişanı da dahil olmak üzere 250''nin üzerinde ödül kazandı. Güney Afrika''da "Ulusun Babası" olarak bilinir.

KIZINI VE OĞLUNU KAYBETTİ

Ulusun Babası Mandela, ilk evliliğini 1944 yılında Evelyn Ntoko Mase ile yaptı, 13 yıllık evliliklerinde iki erkek ve iki kız çocukları oldu. İlk kız çocukları 9 aylık iken öldüğü için ikincisinin adını da onun anısına aynı koymuşlardır. İlk oğlu Thembi 1969 yılında trafik kazasında öldüğünde Robben Adası''nda mahkûm olan Mandela''nın cenazeye katılmasına izin verilmedi. İkinci eşi Winnie Madikizela ile olan evliliğinden Zindzisva dünyaya gelir ve çift 1996 yılında boşanır. Üçüncü evliliğini 80. doğum gününde Graça Maçhel ile yaptı.

18 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN

MÖ 390 – Roma Cumhuriyeti-Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi''ni Galyalılar kazandı.

656 – Ali bin Ebu Talib halife oldu.

1919 – Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın''ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.

1920 – Misak-ı Millî, TBMM''de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Milli üzerine yemin etti.

1925 – Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf''ı (Kavgam) yayımladı.

1930 – Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1932 – Türkiye, Cemiyet-i Akvam''a (Birleşmiş Milletler) 56. üye olarak kabul edildi.

1932 – Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

1939 – Takas Limited Şirketi kuruldu.

1941 – II. Dünya Savaşı: Artan milli savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya ''tasarruf bonosu'' çıkarıldı. 5, 25, 100, 1.000 liralık tasarruf bonoları 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak düzenlendi. Faizleri yüzde 4 ile 6 arasında değişen 25 milyon tutarındaki bonolara halk büyük ilgi gösterdi.

1945 – Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Milli Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atılhan gibi isimler yer aldı.

1946 – İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1964 – 10 gündür süren Batman Petrol Rafinerisi işçileri grevi, Bakanlar Kurulu ve Türk-İş''in aracılığıyla sona erdi.

1964 – Türkiye ile Belçika arasında işgücü anlaşması imzalandı.

1964 – Türkiye ile ABD arasında ''pamuklu ihracatına ilişkin'' anlaşma imzalandı.

1968 – Intel şirketi, Santa Clara, Kaliforniya''da kuruldu.

1974 – ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger''in yardımcısı Sisco Londra''ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit''in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlar ile görüşmek üzere Atina''ya hareket etti.

1975 – Apollo – Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.

1976 – Rumen jimnastikçi Nadia Comaneci, 1976 Yaz Olimpiyatları''nda 10 tam puan aldı. Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde tam puan alan ilk jimnastikçi ünvanını da alarak tarihe geçti.

1995 – Daha önce 18 Temmuz''da Türkiye''ye geleceği açıklanan BM Genel Sekreteri Butros Gali halkın tepkisinden çekindiği için ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.

1996 – Paris''e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı Long Island-New York açıklarında havada infilak etti: 230 yolcudan kurtulan olmadı.

1997 – Yücel Yener, TRT Genel Müdürlüğü''ne atandı.

1998 – THY''nin İstanbul-Ankara seferini yapan uçağın motoru yandı. Yolculara korkulu anlar yaşatan yangın nedeniyle uçak Atatürk Havaalanı''na zorunlu iniş yaptı.