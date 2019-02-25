Nelson Mandela'nın Torunundan Uluslararası Topluma Çağrı

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Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu, Esed rejiminin mahkum ettiği Suriyeli kadın ve çocuklar konusunda farkındalığın artırılması için çalışarak büyük babasının mirasını sürdürüyor.Güney Afrika Mvezo Kabilesi Geleneksel Konseyi Başkanı Zwelivelile "Mandla" Mandela, AA muhabirine verdiği demeçte, Suriye'deki cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklara destek olma sözü verdi.Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkat çekmek ve özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan Uluslararası Vicdan Hareketinin İstanbul'da yaptığı basın açıklamasında yer alan katılımcılardan Mandela, hareketin "Suriye'de savunmasız kadın ve çocuklara karşı her gün işlenen zulme karşı seslerini duyurmak amacıyla" dünyadan katılımcıları bir araya getirerek "takdire şayan" bir iş başardığını söyledi.Zwelivelile Mandla Mandela, kanunsuzca hapis tutulan Suriyeli kadınların, "kendilerine, Güney Afrika'da Apartheid rejiminin zalim geçmişini hatırlattığını" ifade ederek uluslararası topluma, cezaevlerindeki Suriyeli kadın ve çocuklar adına daha yüksek sesle konuşması çağrısında bulundu.Torun Mandela, büyükbabasının 27 yıl sonra cezaevinden çıkmasına, Güney Afrika'yı "özgür ve demokratik" hale getiren Apartheid karşıtı harekete destek verenin de uluslararası toplumdan yükselen ses olduğunu hatırlattı. Mandela, rejimin cezaevlerindeki Suriyeli kadınlara "cesur kalmaları, hakları için mücadele etmeleri" çağrısında bulundu.Büyükbabanın mirasıMandela, büyükbabasının barış mücadelesindeki öncü rolüne dair, bu mücadelenin, "barış, adalet ve insan hakları şampiyonu" Nelson Mandela'nın bıraktığı yerden devam etmesinin önemine işaret etti.Uluslararası Vicdan Hareketinin kendilerine, Suriye'deki kadın ve çocukların sesi olma fırsatı tanıdığını için teşekkür eden Mandela, "Aynı zamanda yerlerinden olmuş tüm Suriyelilere, ana vatanlarına dönme ve yenilenmiş bir yaşam biçimini sürdürme onurunun verilmesi için çağrıda bulunmak amacıyla buradayız." diye konuştu.Filistin'e destekZwelivelile "Mandla" Mandela, Güney Afrika'da "sesini çıkaramayanların" savunuculuğunu yapan çok enerjik bir topluluk olduklarını belirterek "Büyükbabam Filistin halkının mücadelesi konusunda çok tutkuluydu. 1995'te Gazze'ye gittiğinde, bizim özgürlüğümüzün, Filistin özgürleşmedikçe eksik kalacağını söyledi. Filistinlerin, İsrail'in Apartheid rejiminin ellerinde gaddarlığa maruz kalması ve merhametsizce muamele görmesini izleyince Güney Afrikalılar olarak tavır almak ve sesini çıkaramayanların adına konuşması amacıyla dünyayla deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz." dedi.Suriye'de rejim hapishanelerinde kadın ve çocukların yaşadığı zulüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl oluşturulan Uluslararası Vicdan Hareketinin İstanbul'daki basın açıklamasına, Suriye, İngiltere, Güney Afrika, Ekvador, Katar, Kenya, Ukrayna, Bosna Hersek, Brezilya, Yunanistan, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Malezya dahil 45 ülkeden temsilciler katıldı.Harekete, 2 binden fazla sivil tolum kuruluşu ve 110 ülkeden kişiler destek veriyor. Uluslararası Vicdan Hareketine göre iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana Suriye'de 13 bin 500'den fazla kadın cezaevine girdi.