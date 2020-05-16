Nem bulutu bu kez Muğla'da ortaya çıktı

Nem bulutu bu kez Muğla'da ortaya çıktıGÜN içinde Antalya'da görülen nem bulutu, bu kez Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasıyla kentin üzerini kapladı.

16.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:09
Nem bulutu bu kez Muğla'da ortaya çıktı
GÜN içinde Antalya'da görülen nem bulutu, bu kez Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasıyla kentin üzerini kapladı. Termometreler ise açık havada 43 dereceyi gösterdi.
Muğla'da bugün hava sıcaklığı 38, hissedilen hava sıcaklığı ise 43 dereceye ulaştı. Nem oranın yüzde 49'lara ulaştığı Menteşe ilçesinde nem bulutları, kent merkezinin görülmesini zorlaştırdı. En son 80 yıl önce mayıs ayında kentte 38 derece sıcaklık ölçülmüştü. Bu kez 43 derece ölçülen sıcak havanın Muğla'da ilk defa görüldüğü açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde Muğla'da hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, bu yıl 15 derece daha yüksek ölçüldü. Nem bulutu bu kez Muğla’da ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Menteşe, Muğla, Güncel, Haber

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