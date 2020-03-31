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Nemrut'a ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında getirilen ziyaretçi yasağı, Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.

31.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:25
Nemrut'a ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında getirilen ziyaretçi yasağı, Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12 Mart- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı. Bu kapsamda aynı tarihler arasında Nemrut Dağı'na girişler de yasaklandı. Alınan ziyaretçi yasağının uzatılmasıyla birlikte Nemrut Dağı da Nisan ayı sonuna kadar turizme kapalı kalacak.Nemrut Dağı'nın yanı sıra ilçedeki önemli turizm yerlerinden Karakuş Tümülüs'ü, Tarihi Cendere Köprüsü ve Arsemia Ören yeri de turistlere kapılarını kapalı tutuyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Nemrut Dağı, Güncel
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