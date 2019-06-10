Nemrut Dağı bayramda konuklarını ağırladı

Kaynak: AA

KEMAL KARAGÖZ - Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, bayram tatili boyunca yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.Güneşin doğuşunu izlemek için gece geç saatlerde yola çıkan yerli ve yabancı turistler, gün doğumundan önce vardıkları 2bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gördükleri manzaraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi."Nemrut Dağı'na ilk defa geldimİstanbul'dan ziyaret için gelen Suna Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı tırmanışında 800 metrelik bir yürüyüş yaptıklarını, zorlandıklarını ancak manzaranın buna değdiğini söyledi.Nemrut Dağı'ndaki heykellerin çok güzel olduğunu ifade eden Keleş, "Çok güzel bir manzara ile karşılaştım. Nemrut Dağı'na ilk defa geldim ve hayran kaldım." dedi."Hiç bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim"Kocaeli'den gelen Yasemin Yılmaz ise Nemrut Dağı'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Nemrut Dağı'ndan çevredeki dağları izlemek çok güzel bir duygu. Buraya çıkarken yorucu bir yolculuk yaptık. Güneşin doğuşunu izlemek için zorlu yürüyüşü gerçekleştirdim. Nemrut heykellerini inceleme fırsatı buldum. Evime mutlu şekilde döneceğim." diye konuştu.Ankara'dan Nemrut Dağı'na güneşin doğuşunu izlemeye gelen Yusuf Demirci ise dağda bir arkadaşıyla kamp yaptığını ve unutulmaz bir gece yaşadığını dile getirdi. Nemrut Dağı'nda tarihi ve kültürel havayı tatmak istediklerini anlatan Demirci, "Eşsiz bir manzara var. Hiç bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim." ifadelerini kullandı."Gerçekten harika bir yer"Eşiyle birlikte Ankara'dan Nemrut Dağı'na geldiğini anlatan Seçil Singlen de "30 yıl önce üniversite yıllarında Nemrut Dağı'na gelmiştim. Eşimin de görmesini çok istedim. Eşim İsveçli. Nemrut Dağı'nı kendisine anlata anlata bitiremedim. Gün doğumunu izlemek için Nemrut Dağı'na geldik. Zorlu yürüyüşü gerçekleştirdik. Gerçekten harika bir yer. Bütün yorgunluğunuzu alıyor." diye konuştu.20 bin yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiAdıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, bu yaz Adıyaman'da turizm sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.Kentteki otellerde bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade eden Ekinci, "Yatak kapasitesinin artması durumunda daha çok turist Nemrut Dağı'na gelecektir. Bu yıl Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen turistler Nemrut Dağı'nı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. 9 günlük tatil boyunca 20 bin yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı'nı ziyaret etti." dedi.