Nemrut Dağı'na Çıkmak İsteyen Turistlere Kar ve Tipi Engeli

Nemrut Dağı
'na çıkmak isteyen turistlere kar ve tipi engeli
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistler kar ve tipi engeline takıldı.
Dünyanın 8'inci harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistler kar ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldılar. Dünya kültür mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na araçlar ile çıkmak isteyen turistler, kar ve tipi nedeniyle bu isteklerini gerçekleştiremedi.
Kahta,Nemrut Dağı
15 Kasım 2018 Perşembe 10:46