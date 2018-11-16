Nemrut Dağı'na Çıkmaya Çalışan Minibüs Yolda Kaldı

16 Kasım 2018 Cuma 17:43



16 Kasım 2018 Cuma 17:43

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na giden turistleri taşıyan minibüs kardan dolayı yolda mahsur kaldı.Alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan yola çıkan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na gitmek isteyen turist kafilesini taşıyan Mehmet Yılmaz idaresindeki 02 HE 032 plakalı minibüs, dağa yaklaşık 500 metre kala, kardan dolayı mahsur kaldı.O sırada yoldan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru, otomobilindeki kar zincirini minibüsün tekerlerine taktı.Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüs yoluna devam etti. Minibüsteki turist kafilesi, yardımsever polis memuruna teşekkür etti.Nemrut'un zirvesindeki heykelleri beyazlar içerisinde görmek isteyen turistler, kar engeline rağmen zirveye ulaştı.