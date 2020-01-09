Haberler » Güncel » Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı - Haber

Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.

09.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:49
Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.
Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için Nemrut Dağı'na gittiğini söyledi.
Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, " hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi." dedi.
Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

Milli Parklar Müdürlüğü, Nemrut Dağı, Bitlis, Araç, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:14  Avrupa borsaları günü ABD-İran gerginliğinin hafiflemesiyle yükselişle kapattı - Haber
21:14  Macaristan Başbakanı Orban: "TürkAkım doğal gaz boru hattının açılması iyi haber" - Haber
21:13  TIR'ın akaryakıt istasyonu çalışanına çarpma anı güvenlik kamerasında - Haber
21:13  Isparta'da silahla market soydu, İzmir'de yakalandı - Haber
21:12  Kastamonu'da 'karaca' öldüren kişiye 8 bin TL ceza - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
18:00  Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı - Haber
9.01.2020 21:16:27