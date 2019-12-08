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Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan 3 kişi, kar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

08.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:18Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan 3 kişi, kar nedeniyle bölgede mahsur kaldı. 3 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nemrut Dağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Nemrut Dağı'na tırmanmaya gelen Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, tırmanışa başladı. Bir süre sonra 3 kişi, kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kaldı. Donma tehlikesi yaşayan 3 kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla 3 kişi, kurtarıldı. Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Nemrut Dağı, Jandarma, Kahta, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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